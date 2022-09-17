Дешам оценил вероятность участия Погба в ЧМ-2022
Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен
Участие хавбека сборной Франции Поля Погба в ЧМ-2022 остается под вопросом.
Как рассказал наставник чемпионов мира Дидье Дешам, сейчас футболист продолжает восстанавливаться после операции.
"Он не приедет в сборную только из-за того, что входит в костяк команды. Если Погба не будет выступать за свою команду до ЧМ-2022 и не будет в топ-форме, то вызывать его бесполезно. Поль и сам не хочет попадать в состав таким образом", - сказал тренер.
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