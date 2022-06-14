Дешам назвали причины провала сборной Франции в Лиге наций

Фото: твиттер чемпионата мира\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попытался объяснить провальную игру своей команды в матче Лиги наций с Хорватией (0:1).

"Июнь получился очень сложным месяцем, с точки зрения результатов ситуация тяжелая. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами.

Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться. Нужно извлечь из этого урок. Но и серию таких матчей провести тяжело. Когда не хватает свежести, все усложняется.

Мы должны двигаться дальше – в новый сезон", – сказал Дешам.

По итогам четырех туров чемпионы мира набрали два очка и могут вылететь из Лиги А уже в следующем туре, если проиграют Австрии.

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