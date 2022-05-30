Дешам назвал своего фаворита на "Золотой мяч"
Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о шансах нападающего национальной команды и мадридского "Реала" Карима Бензема на победу в номинации на "Золотой мяч".
"Золотой мяч" для Бензема? Мой ответ прост: да. Новый титул, сезон, который он провел с командой, то, что он сделал – это очень важно.
Очевидно, что он уже был одним из фаворитов и вполне заслуживает этой награды", - сказал французский специалист для Téléfoot.
В прошедшем сезоне Бензема сыграл в 46 матчах "Реала" во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Он выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу Наций.
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