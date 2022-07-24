Депаю грозит попадание в глухой запас "Барселоны"

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Депаю грозит попадание в глухой запас "Барселоны"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Голландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может лишиться игровой практики, если не покинет клуб, сообщает AS.

По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави провел беседу с форвардом и сообщил ему о своих планах. По словам тренера, он рассчитывает прежде всего на Роберта Левандовски, Пьера-Эмерика Обамеянга, Рафинью и Усмана Дембеле. Таким образом, у голландца будет очень мало шансов выходить на поле. 

Ранее сообщалось, что Депай отказался перейти в "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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