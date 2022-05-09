Депай выставлен на трансфер
Фото: твиттер Депая\Автор неизвестен
"Барселона" приняла решение расстаться с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем в летнее трансферное окно, сообщает издание Sport.
По информации источника, каталонский клуб за год до истечения контракта форварда хочет выручить определенную сумму денег за его продажу и профинансировать другие сделки.
Напомним, что Депай перешёл в "Барселону" в статусе свободного агента прошлым летом.
В нынешнем сезоне голландец сыграл в 25 матчах Ла Лиги, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14