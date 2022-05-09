Депай выставлен на трансфер

Теги барселонамемфис депай

Депай выставлен на трансфер

Фото: твиттер Депая\Автор неизвестен

"Барселона" приняла решение расстаться с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем в летнее трансферное окно, сообщает издание Sport.

По информации источника, каталонский клуб за год до истечения контракта форварда хочет выручить определенную сумму денег за его продажу и профинансировать другие сделки.

Напомним, что Депай перешёл в "Барселону" в статусе свободного агента прошлым летом.

В нынешнем сезоне голландец сыграл в 25 матчах Ла Лиги, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Также не пропустите: Источник: "Сити" согласовал трансфер Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Анчелотти рассказал о планах на состав перед финалом ЛЧ

Анчелотти рассказал о планах на состав перед финалом ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов