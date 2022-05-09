Депай выставлен на трансфер

Фото: твиттер Депая\Автор неизвестен

"Барселона" приняла решение расстаться с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем в летнее трансферное окно, сообщает издание Sport.

По информации источника, каталонский клуб за год до истечения контракта форварда хочет выручить определенную сумму денег за его продажу и профинансировать другие сделки.

Напомним, что Депай перешёл в "Барселону" в статусе свободного агента прошлым летом.

В нынешнем сезоне голландец сыграл в 25 матчах Ла Лиги, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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