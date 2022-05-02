Депай высказался о своем будущем

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Депай высказался о своем будущем

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Голландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай заявил, что не собирается покидать клуб.

"Я перешел в "Барселону", чтобы играть. Я намерен быть важной частью команды в ближайшие годы. Я понимаю, что в команде большая конкуренция. Я играю в лучшем клубе мира", - приводит слова Депая AS.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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