Депай вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной
Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен
В матче четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Нидерландами и Уэльсом победу праздновали хозяева со счетом 3:2 и решающий мяч забил форвард Мемфис Депай.
Этот гол стал 42-м для нападающего. Таким образом, он стал вторым бомбардиром в истории Нидерландов.
По забитым мячам он сравнялся с Клас-Яном Хунтеларом. Больше только у Робина ван Перси, который за свою карьеру забил 50 голов в футболке сборной своей страны.
Не пропустите: Успехи Дании и Хорватии, неудача Франции: результаты Лиги наций 13 июня. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Денисов поддержал отстранение российских клубов и сборных
-
Блаттеру и Платини светит солидный тюремный срок
-
Баринов может сменить команду в летнее трансферное окно
-
Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
-
Киевское "Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
-
Экс-игрок "Спартака" настаивает на отставке Каттани
-
"Зенит" подписал бывшего игрока "Спартака"
-
"Реал" готовит новый супер-контракт для Винисиуса
-
Денисов записал обращение к Путину из-за событий на Украине
-
Стал известен срок контракта Федотова с ЦСКА
-
"Спартак" снова намекнул на бойкот Суперкубка России
-
Депай вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной
-
Гинер высказался по поводу назначения Федотова в ЦСКА
-
Названа дата перехода Левандовски в "Барселону"
-
Селюк жестко прошелся по новому наставнику "Спартака"
-
Березуцкий прокомментировал свой уход из ЦСКА
-
ЦСКА объявил о назначении Федотова главным тренером
-
"Уфа" огласила имена игроков, которые отправятся на первые летние сборы
-
В сеть слили фотографии новой домашней формы "Манчестер Юнайтед"
-
Главные новости дня: 14 июня
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4