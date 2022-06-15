Депай вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

В матче четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Нидерландами и Уэльсом победу праздновали хозяева со счетом 3:2 и решающий мяч забил форвард Мемфис Депай.

Этот гол стал 42-м для нападающего. Таким образом, он стал вторым бомбардиром в истории Нидерландов.

По забитым мячам он сравнялся с Клас-Яном Хунтеларом. Больше только у Робина ван Перси, который за свою карьеру забил 50 голов в футболке сборной своей страны.

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