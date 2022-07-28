Депай предложил свои услуги "Ювентусу"

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Депай предложил свои услуги "Ювентусу"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Барселона" не оставляет надежд найти новую команду для нападающего Мемфиса Депая.

Как пишет Tuttomercatoweb, каталонский клуб уже точно не рассчитывает на 28-летнего форварда и хочет продать его.

Сам нидерландец также ищет команду и уже предлагал свои услуги "Ювентусу". Пока остается неясным, что ответил итальянский гранд. 

Ранее было известно, что туринцы также интересуются футболистом.

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