Депай поздравил Промеса с завоеванием Кубка России
Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай поздравил форварда "Спартака" Квинси Промеса с завоеванием Кубка России.
"Горжусь тем, что ты не опустил руки в тот момент, когда люди осуждают тебя без доказательств. Ты усердно работаешь, несмотря на все разговоры. Знаю, как много этот трофей значит для тебя. Ради этого через это ты многое прошло. И ты забил победный гол! Боже, защити моего брата и освободи ему путь, так как он является сыном твоим!" – написал Депай в своем твиттере, прикрепив фотографию Промеса с трофеем.
Депай и Промес являются партнерами по сборной Нидерландов.
Напомним, что Промес подозревается в покушении на убийство в Нидерландах.
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