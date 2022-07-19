Депай отказал английскому топ-клубу

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай не захотел переходить в "Тоттенхэм".

Как пишет источник, футболист не хочет возвращаться в английскую Премьер-лигу.

Sport.es пишет, что "Барселона" все же намерена расстаться с Депаем и просит за его трансфер больше € 20 млн.

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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