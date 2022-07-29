Депай определился со своим будущим в "Барселоне"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболист намерен остаться в команде даже несмотря на большую конкуренцию в атакующей линии. Ранее сообщалось, что форвард отказался переходить в "Тоттенхэм".
В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Вильярреал
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|Гранада
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|Бетис
|20
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|20
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|20
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