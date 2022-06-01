Депай определился с будущим в "Барселоне"

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Депай определился с будущим в "Барселоне"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай определился с будущим в каталонском клубе. Как пишет NOS, нидерландский футболист рассчитывает и дальше выступать за свою команду.

"Сезон сложился не так, как я хотел. У меня была травма в неподходящий момент и пропустил немало времени. Но я продолжал работать, держал язык за зубами и показал, что я лучше.  Хочу ли я остаться в "Барселоне"? Да", — сказал он.

Напомним, что нынешний контракт Депая истекает летом 2023 года.

В прошедшем сезоне игрок сборной Нидерландов в 38 матчах за "Барсу" забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.

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