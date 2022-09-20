Депай недоволен своим положением в "Барселоне"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Голландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай заявил, что он недоволен количеством игрового времени в этом сезоне.

"В двух последних матчах Ла Лиги я сыграл в основном составе, но этого мало. Меня меняют примерно на 60-й минуте, но я хочу играть больше. В концовках матчей на поле появляется больше пространства, которое я могу использовать. Я с нетерпением ожидаю матчей сборной Нидерландов. Вы можете догадаться, почему я так думаю. Я выхожу на поле меньше, чем привык. Я очень мотивирован", - приводит слова Депая El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" три матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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