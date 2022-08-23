Депай не перейдет в "Ювентус"

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Депай не перейдет в "Ювентус"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Ювентус" отказался от подписания голландского нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба приняло решение вместо голландца арендовать польского форварда "Марселя" Аркадиуша Милика за два миллиона евро с правом последующего выкупа за восемь миллионов.

Таким образом, 28-летний Депай пока останется в "Барселоне", с которой у него действует контракт до лета 2023 года.

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