Депай не перейдет в "Ювентус"
Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен
"Ювентус" отказался от подписания голландского нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, руководство итальянского клуба приняло решение вместо голландца арендовать польского форварда "Марселя" Аркадиуша Милика за два миллиона евро с правом последующего выкупа за восемь миллионов.
Таким образом, 28-летний Депай пока останется в "Барселоне", с которой у него действует контракт до лета 2023 года.
Не пропустите: Ансальди стал одноклубником Буффона. | https://dailysports.net
главное
-
Победы "Бенфики" и "Виктории Пльзень", успех "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 23 августа
-
"Бенфика" разгромила "Динамо" Киев и вышла в Лигу чемпионов
-
"Вест Хэм" купил чемпиона Европы
-
"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана"
-
Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 августа
-
Победы "Бенфики" и "Виктории Пльзень", успех "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 23 августа
-
"Бенфика" разгромила "Динамо" Киев и вышла в Лигу чемпионов
-
Депай не перейдет в "Ювентус"
-
Пуч прокомментировал свой уход из "Барселоны"
-
Холанд ярко высказался о Бензема
-
Мама мальчика, которого ударил Роналду, рассказала о звонке от Криштиану
-
"Реал" отклонил огромное предложение по Вальверде
-
"Вест Хэм" купил чемпиона Европы
-
"Лестер" ответил на очередное суперпредложение "Челси" по Фофана
-
Руководитель "Баварии" высказался о слухах, связанных с Роналду
-
"Барселона" и "Боруссия" Дортмунд могут обменяться защитниками
-
"Тоттенхэм" не может договориться с "Аталантой" по трансферу Малиновского
-
Насри предложил решение "проблемы Роналду"
-
Ансальди стал одноклубником Буффона
-
"Истанбул Башахшехир" подписал бывшего форварда "Челси"
-
Пепе может перейти из "Арсенала" в другой клуб АПЛ
-
"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана"
-
Кавани может перейти в "Валенсию"
-
Каземиро назвал свою цель в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14