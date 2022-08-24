Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

28-летний нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Marca, до недавних пор приоритетом для футболиста считался туринский "Ювентус", но сделка с ним находится под угрозой срыва.

В то же время "МЮ" готов сделать предложение в размере € 10 млн.

В июле 2015 года англичане купили Депая у "ПСВ" за 34 млн, а в январе 2017 года его продали в "Лион" за € 16 млн.

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