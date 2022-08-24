Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Теги мемфис депайбарселонаманчестер юнайтед

Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

28-летний нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Marca, до недавних пор приоритетом для футболиста считался туринский "Ювентус", но сделка с ним находится под угрозой срыва.

В то же время "МЮ" готов сделать предложение в размере € 10 млн.

В июле 2015 года англичане купили Депая у "ПСВ" за 34 млн, а в январе 2017 года его продали в "Лион" за € 16 млн. 

Не пропустите: "Барселона" устроила яркую церемонию для Дани Алвеса. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 23 августа

Главные новости дня: 23 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов