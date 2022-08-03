Депай может расторгнуть контракт с "Барселоной"

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Депай может расторгнуть контракт с "Барселоной"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Мемфис Депай и его юристы ведут переговоры о расторжении контракта с клубом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Депай готов покинуть команду бесплатно, если найдет подходящий вариант.

При этом лидер сборной Нидерландов будет рассматривать только топ-клубы. 

В прошлом сезоне игрок забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

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