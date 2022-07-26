Депай может перейти в "Ювентус"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к голландскому нападающему "Барселоны" Мемфису Депаю, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" хочет получить за игрока 20 миллионов евро, но может снизить требования, так как контракт форварда истекает через год.

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

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