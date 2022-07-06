Депай может перейти в "Тоттенхэм"

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Депай может перейти в "Тоттенхэм"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" проявляет интерес к голландскому нападающему "Барселоны" Мемфису Депаю, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Форвард может согласиться на трансфер, чтобы иметь регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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