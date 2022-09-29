Депай может перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай может перейти в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Контракт игрока с каталонцами истекает летом 2023 года, поэтому его можно будет приобрести за небольшую сумму.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" три матча и забил один гол.

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