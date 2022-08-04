Депай может перейти в "Челси"

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Депай может перейти в "Челси"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к голландскому нападающему "Барселоны" Мемфису Депаю, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с голландцем в качестве замены форварду Тимо Вернеру, который может вернуться в "РБ Лейпциг".

Ранее сообщалось, что "Барселона" может разорвать контракт с Депаем или продать его за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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