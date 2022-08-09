Депай или Обамеянг покинут "Барселону" этим летом

Теги барселонамемфис депайпьер-эмерик обамеянг

Депай или Обамеянг покинут "Барселону" этим летом

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Мемфис Депай или Пьер-Эмерик Обамеянг уже точно покинут "Барселону" этим летом.

Как информирует журналист Фабрицио Романо, голландский футболист ведёт переговоры с руководством клуба о предоставлении ему статуса свободного агента.

Что касается Обамеянга, то в его услугах заинтересован лондонский "Челси".

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

33-летний Обамеянг провел за "Барселону" в прошлом сезоне 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Барселона" устроила яркую церемонию для Дани Алвеса. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Символическая сборная 4-го тура РПЛ

Символическая сборная 4-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов