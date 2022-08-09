Депай или Обамеянг покинут "Барселону" этим летом

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Мемфис Депай или Пьер-Эмерик Обамеянг уже точно покинут "Барселону" этим летом.

Как информирует журналист Фабрицио Романо, голландский футболист ведёт переговоры с руководством клуба о предоставлении ему статуса свободного агента.

Что касается Обамеянга, то в его услугах заинтересован лондонский "Челси".

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

33-летний Обамеянг провел за "Барселону" в прошлом сезоне 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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