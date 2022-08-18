Депай достанется "Ювентусу" бесплатно

Теги ювентусбарселонамемфис депай

Депай достанется "Ювентусу" бесплатно

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Мемфис Депай стал ближе к переходу в "Ювентус".

Как утверждает Джанлука Ди Марцио, 28-летний футболист в ближайшее время расторгнет контракт с каталонцами и переедет в Италию в статусе свободного агента.

В свою очередь туринский клуб откажется от бонусов, которые должен был получить за выступления полузащитника Миралема Пьянича в каталонском гранде.

Также журналист пишет, что Депай и "Ювентус" пока не достигли полной договоренности о контракте.

Не пропустите: "Барселона" устроила яркую церемонию для Дани Алвеса. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба стал игроком турецкого клуба

Дзюба стал игроком турецкого клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов