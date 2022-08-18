Депай достанется "Ювентусу" бесплатно

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Мемфис Депай стал ближе к переходу в "Ювентус".

Как утверждает Джанлука Ди Марцио, 28-летний футболист в ближайшее время расторгнет контракт с каталонцами и переедет в Италию в статусе свободного агента.

В свою очередь туринский клуб откажется от бонусов, которые должен был получить за выступления полузащитника Миралема Пьянича в каталонском гранде.

Также журналист пишет, что Депай и "Ювентус" пока не достигли полной договоренности о контракте.

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