Депай близок к переходу в "Ювентус"

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Депай близок к переходу в "Ювентус"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай близок к переходу в "Ювентус", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в ближайшее время. Ранее сообщалось, что голландец ведет переговоры с каталонцами о расторжении контракта, который истекает через год.

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

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