Денисов записал обращение к Путину из-за событий на Украине

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Известный российский футболист Игорь Денисов признался, что записывал обращение к Владимиру Путину из-за событий на Украине.

"Мое мини-обращение к нашему великому отправил. Понимал, конечно, что кто на меня смотреть там будет. Но я отправил. Я Мише Прокопцу дал послушать, мы хотели на ютуб скинуть, но все отказались.

Я даже сказал так: "Готов встать на колени перед вами". Я, гордый парень... Это на третьи или на четвертые сутки было. Я был готов встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. Что такое жизнь одного человека – какого-то Денисова? Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет. Но, к сожалению, никто не выставил"

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