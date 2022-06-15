Денисов поддержал отстранение российских клубов и сборных

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

"Потому что... знаете, я сестре сказал: вы – это мое мнение, – я, вы здесь все (обводит руками комнату) причастны к тому, что происходит. Мы все причастны к этому. Это мое мнение. Я, который не разбирается в политике. Мы выбираем, хочется верить, власть – и это все происходит.

Я вообще за еще большее... потому что это надо прекратить, то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам.

Мы все смеемся, что это не поможет, что это все ерунда. Нет. Футбол наш скатился сейчас очень далеко, если на следующий год мы пропустим Европу, будет еще хуже. Но это, опять же, извиняюсь, мое мнение, оно не есть правильное. Но то, что происходит, по мне, – это ужас. Все"

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