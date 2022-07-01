Дембеле стал свободным агентом
Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Форвард "Барселоны" Усман Дембеле стал свободным агентом.
1 июля срок контракта французского футболиста с испанским клубом официально истек.
В то же время "Барса" продолжает вести переговоры с французом о новом соглашении, но не собирается улучшать предложение 25-летнему игроку, сообщает Diario Sport.
В случае, если стороны договорятся, клубу придется регистрировать договор Дембеле в Ла Лиге не как продление контракта, а как новый трансфер.
В прошлом сезоне француз сыграл 32 матча за "Барселону", забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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