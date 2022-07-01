Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле стал свободным агентом.

1 июля срок контракта французского футболиста с испанским клубом официально истек.

В то же время "Барса" продолжает вести переговоры с французом о новом соглашении, но не собирается улучшать предложение 25-летнему игроку, сообщает Diario Sport.

В случае, если стороны договорятся, клубу придется регистрировать договор Дембеле в Ла Лиге не как продление контракта, а как новый трансфер.

В прошлом сезоне француз сыграл 32 матча за "Барселону", забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.

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