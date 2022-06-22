Дембеле, скорее всего, останется в "Барселоне"

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, скорее всего, продлит контракт с каталонским клубом, сообщает журналист AS Хави Мигель в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист близок к тому, чтобы принять предложение клуба, хотя ранее он неоднократно его отклонял. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются ПСЖ и "Челси", но, по всей видимости, ему не удалось договориться с ними.

В минувшем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

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