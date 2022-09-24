Дембеле получил травму и пропустит матч сборной

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Дембеле получил травму и пропустит матч сборной

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле пропустил последнюю тренировку национальной команды, сообщает L'Equipe.

По информации источника, у футболиста "Барселоны" травма икроножной мышцы.

По причине повреждения он пропустит игру 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании.

Встреча состоится завтра, 25 сентября, на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания). 

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