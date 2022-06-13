Дембеле покинет "Барселону"

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле покинет клуб, сообщает журналист Cadena SER Санти Овалье в своем твиттере.

По сведениям источника, футболиста не устроило очередное предложение каталонского клуба о продлении контракта. Таким образом, форвард уйдет из команды на правах свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал 13 результативных передач.

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