Дембеле отказывается продлевать контракт с "Лионом"
Фото: твиттер Муссы Дембеле/Автор неизвестен
"Лион" не может договориться с форвардом Мусса Дембеле о продлении действующего соглашения.
Как сообщает L'Equipe, 26-летний француз не принял последнее предложение клуба.
По данным источника, в планах футболиста уйти из команды следующим летом бесплатно.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2023 года. Примерная стоимость футболиста - 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Дембеле забил 22 гола и сделал 5 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.
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