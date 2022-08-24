Дембеле отказывается продлевать контракт с "Лионом"

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Дембеле отказывается продлевать контракт с "Лионом"

Фото: твиттер Муссы Дембеле/Автор неизвестен

"Лион" не может договориться с форвардом Мусса Дембеле о продлении действующего соглашения.

Как сообщает L'Equipe, 26-летний француз не принял последнее предложение клуба.

По данным источника, в планах футболиста уйти из команды следующим летом бесплатно.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2023 года. Примерная стоимость футболиста - 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле забил 22 гола и сделал 5 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах. 

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