Дембеле отказывается продлевать контракт с "Лионом"

Фото: твиттер Муссы Дембеле/Автор неизвестен

"Лион" не может договориться с форвардом Мусса Дембеле о продлении действующего соглашения.

Как сообщает L'Equipe, 26-летний француз не принял последнее предложение клуба.

По данным источника, в планах футболиста уйти из команды следующим летом бесплатно.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2023 года. Примерная стоимость футболиста - 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле забил 22 гола и сделал 5 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.

Не пропустите: "МЮ" отказался от трансфера Френки де Йонга. | https://dailysports.net