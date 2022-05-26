Дембеле не перейдет в ПСЖ

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Дембеле не перейдет в ПСЖ

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападащий "Барселоны" Усман Дембеле не перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, парижский клуб не рассматривает футболиста в качестве трансферной цели, хотя о его подписании просил Килиан Мбаппе.

Напомним, что контракт Дембеле с "Барселоной" истекает ближайшим летом и он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач.

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