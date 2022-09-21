Дембеле назвал причину, почему он неудачно играл за "Барселону"

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле назвал бессмысленно потраченными предыдущие пять лет.

"Как и любой другой человек, я был молод. Я мог пойти куда-то, хотя это и случилось не часто. Я постоянно получал травмы задней поверхности бедра. Мне говорили, что чтобы избежать этого, мне нужно много работать. Все резко изменилось при Кумане, а при Хави все стало еще лучше. С тех пор я больше не получаю травмы. Я счастлив в "Барселоне", и ощущаю уверенность клуба во мне. Я бессмысленно потратил пять лет, но теперь все намного лучше", - приводит слова Дембеле RMC Sport.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" восемь матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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