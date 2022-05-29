Дембеле может перейти в "Ливерпуль"

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Дембеле может перейти в "Ливерпуль"

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к французскому нападающему "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Представители мерсисайдцев уже провели предварительные переговоры с агентом форварда. В составе "Ливерпуля" Дембеле может заменить сенегальца Садио Мане. Также французом интересуется "Челси".

Напомним, что 25-летний Дембеле летом станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач.

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