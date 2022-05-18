Дембеле может перейти в "Челси"
Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" проявляет интерес к французскому нападающему "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. На трансфере форварда настаивает главный тренер "Челси" Томас Тухель, который ранее работал с ним в дортмундской "Боруссии". Контракт Дембеле с "Барселоной" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач.
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