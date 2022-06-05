Дембеле может перейти из "Барселоны" только в один клуб

Теги барселоначелсиусман дембелетрансферы

Дембеле может перейти из "Барселоны" только в один клуб

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле останется в каталонском клубе либо перейдет в "Челси", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист надеялся перебраться в "Пари Сен-Жермен" по протекции форварда Килиана Мбаппе, но руководство французского клуба не горит желанием его подписывать. "Челси" готов подписать француза и предложил ему контракт, который его устраивает.

В завершившемся сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.

Не пропустите: Пике и Шакира объявили о расставании. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Винисиус едва не подрался со звездным партнером в расположении сборной Бразилии

Винисиус едва не подрался со звездным партнером в расположении сборной Бразилии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов