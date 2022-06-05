Дембеле может перейти из "Барселоны" только в один клуб

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле останется в каталонском клубе либо перейдет в "Челси", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист надеялся перебраться в "Пари Сен-Жермен" по протекции форварда Килиана Мбаппе, но руководство французского клуба не горит желанием его подписывать. "Челси" готов подписать француза и предложил ему контракт, который его устраивает.

В завершившемся сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.

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