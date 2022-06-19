Дембеле готов перейти в "Челси", но с одним условием

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле поставил "Челси" условие для перехода в лондонский клуб, сообщает The Sun.

По сведениям источника, футболист хочет получить гарантии, что станет твердым игроком основного состава лондонского клуба. "Челси" рассматривает кандидатуру француза в качестве замены бельгийскому форварду Ромелу Лукаку, который может вернуться в "Интер".

Ранее сообщалось, что Дембеле не сумел договориться с "Барселоной" о продлении контракта, который истекает в конце июня. Таким образом, форвард может сменить клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал 13 результативных передач.

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