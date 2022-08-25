Деле Алли перешел в турецкий топ-клуб

Фото: твиттер "Бешикташа"/Автор неизвестен

Пресс-служба стамбульского "Бешикташа" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника ливерпульского "Эвертона" и сборной Англии Деле Алли.

Турецкий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года.

26-летний Алли выступал за "Эвертон" с 2022 года. Всего он провел за клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее играл за "Милтон Кинс Донс" и "Тоттенхэм". За сборную Англии сыграл 37 матчей и забил три гола.

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