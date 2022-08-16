Деле Алли может перейти в турецкий топ-клуб

Фото: твиттер Деле Алли/Автор неизвестен

Стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к полузащитнику ливерпульского "Эвертона" Деле Алли, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, турецкий клуб может арендовать либо приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Эвертон" готов отпустить игрока.

В прошлом сезоне 26-летний Алли провел за "Эвертон" 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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