Дель Пьеро назвал топ-5 лучших нападающих в мире
Фото: твиттер Алессандро Дель Пьеро/Автор неизвестен
Бывший форвард туринского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро рассказал, кого он считает лучшими нападающими в мире на данных момент.
"Год назад я сказал, что Рафаэл Леау может стать потрясающим футболистом. Он находится на верном пути, но пока что не входит в пятерку лучших нападающих в мире. Сейчас есть трое форвардов из ПСЖ (Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе), двое из "Реала" (Карим Бензема, Винисиус Жуниор), Холанд, Левандовски, а также других футболисты. Леау обладает потрясающими качествами, но пока что он не в топ-5. Впрочем, я надеюсь, что он станет одним из лучших", - приводит слова Дель Пьеро Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17