Дель Пьеро назвал топ-5 лучших нападающих в мире

Фото: твиттер Алессандро Дель Пьеро/Автор неизвестен

Бывший форвард туринского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро рассказал, кого он считает лучшими нападающими в мире на данных момент.

"Год назад я сказал, что Рафаэл Леау может стать потрясающим футболистом. Он находится на верном пути, но пока что не входит в пятерку лучших нападающих в мире. Сейчас есть трое форвардов из ПСЖ (Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе), двое из "Реала" (Карим Бензема, Винисиус Жуниор), Холанд, Левандовски, а также других футболисты. Леау обладает потрясающими качествами, но пока что он не в топ-5. Впрочем, я надеюсь, что он станет одним из лучших", - приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

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