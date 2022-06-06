Дебютант РПЛ подписал вратаря "Спартака"

Фото: сайт "Факела"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Факела" на официальном сайте объявила о переходе вратаря "Спартака" Ильи Свинова.

Воронежский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что Свинов ранее уже играл за "Факел" в 2021 году.

21-летний Свинов выступал за "Спартак" с января 2022 года. За основную команду московского клуба не провел ни одного матча. За "Спартак-2" сыграл три матча и пропустил шесть голов. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2025 года.

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