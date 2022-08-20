Дебют Кунде в составе "Барселоны" откладывается

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Дебют защитника Жюля Кунде в составе "Барселоны" по-прежнему откладывается.

Уже завтра, 21 августа, каталонский клуб сыграет с "Реал Сосьедад" в матче 2-го тура Ла Лиги, но новичок точно не будет включен в состав на эту игру.

Как известно, "Барселона" все еще не зарегистрировала 23-летнего игрока для участия в испанском чемпионате.

Напомним, что в 3-м туре Ла Лиги каталонцы примут "Вальядолид" 28 августа.

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