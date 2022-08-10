Де Йонг задумался об уходе из "Барселоны"

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Де Йонг задумался об уходе из "Барселоны"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг недоволен своим положением в клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист разочарован поведением каталонского клуба. Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" может в суде оспорить законность контракта футболиста, который заключил его с бывшим президентом клуба Жозепом Бартомеу. В связи с этим, хавбек может перейти в другой клуб.

Ранее сообщалось, что 25-летним де Йонгом интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Пари Сен-Жермен".

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