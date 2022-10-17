Де Йонг высказался о слухах о своей зарплате в "Барселоне"

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Де Йонг высказался о слухах о своей зарплате в "Барселоне"

Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг заявил, что журналисты пишут неправду о размере его зарплаты.

"Не думаю, что я являюсь самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны". Против меня была кампания в прессе. Как вы могли увидеть, я не говорил ничего. Но слухи распространяют либо клуб, либо СМИ, связанные с клубом. Обо мне писали много лжи. Я уже три года играю за "Барселону". Каждый год я отказывался от части зарплаты. Конечно, клуб должен вернуть мне эти деньги. Поэтому может казаться, что моя зарплата очень большая", - приводит слова де Йонга NOS.

По некоторым данным, хавбек получает в год 22 миллиона евро до уплаты налогов.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 11 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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