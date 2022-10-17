Де Йонг высказался о слухах о своей зарплате в "Барселоне"
Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен
Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг заявил, что журналисты пишут неправду о размере его зарплаты.
"Не думаю, что я являюсь самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны". Против меня была кампания в прессе. Как вы могли увидеть, я не говорил ничего. Но слухи распространяют либо клуб, либо СМИ, связанные с клубом. Обо мне писали много лжи. Я уже три года играю за "Барселону". Каждый год я отказывался от части зарплаты. Конечно, клуб должен вернуть мне эти деньги. Поэтому может казаться, что моя зарплата очень большая", - приводит слова де Йонга NOS.
По некоторым данным, хавбек получает в год 22 миллиона евро до уплаты налогов.
В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 11 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14