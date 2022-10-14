Де Йонг недоволен своим положением в "Барселоне"

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Де Йонг недоволен своим положением в "Барселоне"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг разочарован своим положением в каталонском клубе.

Как сообщает Daily Mail, футболист пришел в ярость из-за того, что главный тренер команды оставил его на скамейке запасных в важных матчах команды.

Нидерландец рассчитывал, что в этом сезоне у него будет ключевая роль в "Барселоне". В планах де Йонга играть чаще, роль запасного его не устраивает.

В текущем сезоне де Йонг провёл 13 матчей, забив один гол.

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