Де Йонг может согласиться на уменьшение зарплаты в "Барселоне"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг может переподписать с каталонским клубом контракт со снижением зарплаты, сообщает Carrusel Deportivo.

По сведениям источника, президент "Барсы" Жоан Лапорта предварительно договорился с хавбеком о проведении соответствующих переговоров. Напомним, что минувшим летом каталонцы пытались продать голландца в "Манчестер Юнайтед", но он отказался менять клуб.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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