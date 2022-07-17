Де Йонг готов перейти из "Барселоны" только в один клуб

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг готов уйти из клуба только ради "Баварии", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист категорически отказывается переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на то, что клубы уже обо всем договорились. В "Баварии" де Йонг может воссоединиться со своим другом Маттейсом де Лигтом, который близок к переходу в мюнхенский клуб из "Ювентуса".

В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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