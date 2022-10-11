Де Росси возглавил итальянский клуб

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Де Росси возглавил итальянский клуб

Фото: твиттер СПАЛа/Автор неизвестен

Пресс-служба СПАЛа на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Даниэле Де Росси.

Специалист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.

Стоит отметить, что после восьми туров СПАЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, но лишь на два очка отстает от зоны плей-офф за место в Серии А.

39-летний Де Росси завершил карьеру в 2019 году. В прошлом году он на протяжении полугода входил в тренерский штаб сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы.

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