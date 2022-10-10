Де Росси может возглавить итальянский клуб
Фото: твиттер Даниэле Де Росси/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Италии Даниэле Де Росси может возглавить клуб Серии В СПАЛ, сообщает сайт журналиста Джунлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, руководство клуба из города Феррара рассматривает кандидатуру Де Росси в качестве приоритетного варианта.
Стоит отметить, что после восьми туров СПАЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, но лишь на два очка отстает от зоны плей-офф за место в Серии А.
39-летний Де Росси завершил карьеру в 2019 году. В прошлом году он на протяжении полугода входил в тренерский штаб сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы.
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|Ювентус
|26
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17