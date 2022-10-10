Де Росси может возглавить итальянский клуб

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Де Росси может возглавить итальянский клуб

Фото: твиттер Даниэле Де Росси/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Италии Даниэле Де Росси может возглавить клуб Серии В СПАЛ, сообщает сайт журналиста Джунлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, руководство клуба из города Феррара рассматривает кандидатуру Де Росси в качестве приоритетного варианта.

Стоит отметить, что после восьми туров СПАЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, но лишь на два очка отстает от зоны плей-офф за место в Серии А.

39-летний Де Росси завершил карьеру в 2019 году. В прошлом году он на протяжении полугода входил в тренерский штаб сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы.

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