Де Росси может возглавить итальянский клуб

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Де Росси может возглавить итальянский клуб

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной Италии Даниэле Де Росси может возглавить итальянский "Палермо".

Как сообщает Sportitalia, известный в прошлом футболист вошел в список кандидатов на пост главного тренера итальянского клуба.

Отметим, что Де Росси надеется начать сольную тренерскую карьеру после  работы под руководством Роберто Манчини в сборной Италии. 

37-летний де Росси является воспитанником "Ромы". За римский клуб он играл с 2002 по 2019 годы. В конце карьеры хавбек выступал за аргентинский клуб "Бока Хуниорс".

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