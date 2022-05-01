Де Пауль не хочет уходить из "Атлетико"

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Де Пауль не хочет уходить из "Атлетико"

Фото: твиттер Родриго де Пауля/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго де Пауль не собирается уходить из клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство испанского клуба также не планирует расставаться с игроком. Ранее сообщалось, что у хавбека проблемы в команде из-за его высокомерного поведения.

В нынешнем сезоне 27-летний де Пауль провел за "Атлетико" 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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